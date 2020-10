Bald verfällt der Gewinn – Wer ist der Lotto-Millionär aus dem Tankstellenshop? In der Shell-Tankstelle Muri hat jemand im April einen Lottosechser gespielt. Der Millionengewinn wurde aber nie eingefordert. Jetzt wirds eng. Christoph Albrecht

Sechs Zahlen richtig getippt und eine Million gewonnen: Das Kunststück ist im April einer unbekannten Person gelungen. Das Geld holte sie aber nie ab. Foto: Sabina Bobst

10 – 18 – 19 – 32 – 33 – 39: Diese Zahlenkombination kreuzte ein Unbekannter am 25. April auf einem Lottoschein an und gab diesen kurz vor 17 Uhr bei der Shell-Tankstelle in Muri ab. Am selben Abend bei der Zahlenziehung in einem Fernsehstudio spuckte eine Maschine sechs Kugeln aus: 10 – 18 – 19 – 32 – 33 – 39. Der Lottosechser war trotz minimaler Gewinnchancen von 1 zu 6’294’943 Tatsache. Die Gewinnsumme: eine Million Franken.