Der neue YB-Coach – Wer ist David Wagner? Bis zu seiner Unterschrift bei YB war der Deutsche ein Trainer im Wartestand. Er wusste zwar immer wieder zu begeistern, ein dominantes Team hat er aber noch nie geführt. Moritz Marthaler

Mehr als nur die Brille von Jürgen Klopp: Der neue YB-Trainer David Wagner. Foto: Guido Kirchner (Keystone)

Wer ist David Wagner?

Am Donnerstagnachmittag, einen Tag bevor die EM anläuft, kommt plötzlich Bewegung in die zumindest gegen aussen bis dahin so gemächlich verlaufende YB-Trainersuche. Erst kommt das Gerücht auf, dann bestätigen die Young Boys: David Wagner wird neuer Coach beim Meister.

Über die Vertragslaufzeit mit dem 49-jährigen Deutschen soll erst am Montag informiert werden. Auch das spricht dafür, dass man sich gerade erst einig geworden ist – und für die Ausarbeitung von Details im Vertragswerk noch keine Zeit blieb.

Mit diesem Namen erhält die Super League prominenten Zulauf. Da war doch was: Premier League, der Klopp-Freund, unter den arrivierten Übungsleitern in England ein junger Wilder. Aber wer ist dieser David Wagner wirklich?