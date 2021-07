Tunnel im Sigriswiler Rothorn - Wer hier rein will, muss schwindelfrei sein

Sommerserie – Das Berner Oberland Untertag – Zu Besuch bei der Vergangenheit Gerade mal elf Kilometer östlich von Thun bietet eine ganz besondere Höhle Einblicke in längst vergangene Tage. Doch so ganz einfach ist der Tunnel durch das Sigriswiler Rothorn nicht zu erreichen. Bruno Petroni

Nur schon der Eingang zum Schafloch ist eine Attraktion für sich. Der Zaun soll verhindern, dass sich die Schafe in die Höhle begeben. Foto: Bruno Petroni

So ein bisschen gespenstisch ist sie schon, die Stimmung da oben. Ausser den vereinzelt kreischenden und herumflatternden Bergdohlen, die es sich da drin gemütlich gemacht haben, herrscht in der Höhle von der Grösse eines Tennisplatzes absolute Stille. Es ist dermassen still, dass man sein eigenes Herz pochen hört. Letzteres hat auch allen Grund dazu, denn die 500 Höhenmeter vom Justistal hier hoch haben es ganz schön in sich: Der ungemein steile und mit Leitern durchsetzte Bergpfad erfordert nebst gutem Schuhwerk und Trittsicherheit auch etwas Schwindelfreiheit. Belohnt wird der Besteiger eingangs des Schaflochs mit einer atemberaubenden Sicht aufs Justistal und den Güggisgrat (Niederhorn).