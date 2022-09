Lauterbrunner Landschaftsbild – Wer hielt den Staubbach hinter Glas fest? Ein Reliefbild beschäftigt einen deutschen Professor. Es zeigt den Staubbach, wie sich jüngst herausstellte. Nun sucht Horst Rupp die verantwortliche Künstlerin oder den verantwortlichen Künstler. Samuel Günter

Der deutsche Professor Horst Rupp sucht den Künstler, der dieses Hinterglas-Reliefbild des Staubbachfalls in Lauterbrunnen geschaffen hat. Foto: PD

Professor Horst F. Rupp ist ein deutscher evangelischer Theologe und Religionspädagoge. Bis zu seinem Ruhestand 2015 lehrte er an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Die Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit lagen gemäss Wikipedia in der historischen (Religions-)Pädagogik, insbesondere auch in der Diesterweg-Forschung. «Leitmotiv ist für ihn dabei die Formel: Religion braucht Bildung – Bildung braucht Religion.»