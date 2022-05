Fifa und EA Sports – Wer hat sich verzockt? Die weltbekannte «Fifa»-Computerspielreihe heisst in Zukunft anders. Die Spieler verlieren dadurch nur wenig. Für den Fussball-Weltverband und seinen Chef sieht es da anders aus. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Für Casual Gamer wurde «Fifa» zum Spielplatz, wie es Bolzplätze für echte Fussballer sind. Foto: EA Sports

«Fifa» heisst jetzt «EA Sports FC» – aber sonst ändert sich nichts. Man muss schon die ganz grossen Vergleiche bemühen, in diesem Fall zum unvergessenen Raider-Twix-Werbespot aus den 90ern, um zu verstehen, was da gerade in der Fussball- und Videospielbranche passiert ist: Die Verhandlungen zwischen Fussball-Weltverband Fifa und Spielehersteller EA Sports sind endgültig gescheitert, nach drei Jahrzehnten läuft die wahnwitzig erfolgreiche Zusammenarbeit nach der Frauen-WM im kommenden Jahr aus und wird nicht verlängert.