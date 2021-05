USA umwerben Ungeimpfte – Wer hat noch nicht Das grosse Impfen am Bahnhof, während die Leute auf den Zug warten: Klingt nach einem Witz, aber so versuchen sie in New York, die Impfunwilligen zu locken. Das Ticket gibts gratis dazu. Christian Zaschke

Keine Anmeldung, kaum Wartezeiten: Jeder kann sich, wie hier im Grand Central Terminal, impfen lassen, oft gibt es sogar noch eine Belohnung. Foto: Angela Weiss (AFP)

Wenn man sich mit George unterhält, kann man den Eindruck bekommen, er leite hier ein illegales Unterfangen. Er steht im Bauch der Penn Station und nuschelt kaum hörbar in seine Maske hinein, er mag seinen Nachnamen nicht verraten und fotografieren lassen will er sich schon gar nicht. «Eigentlich kann ich gar nichts sagen, weil ich dazu nicht autorisiert bin», sagt er. Dabei tut er nichts Illegales, im Gegenteil: Er hilft dabei, Gutes zu tun.

George ist Manager der provisorischen Covid-19-Impfstation, die vor Kurzem in dem gigantischen Bahnhof errichtet wurde, durch den vor der Pandemie an Werktagen bis zu 600'000 Passagiere strömten. Auf dem Höhepunkt der Pandemie sank diese Zahl auf nahezu null. Es gibt keine exakten Angaben darüber, wie viele Passagiere die Penn Station im Moment nutzen, aber es werden wieder spürbar mehr. Auch die Strassenmusiker sind ins Innere des Gebäudes zurückgekehrt, und manche der Bands sind so gut, dass man vielleicht sogar freiwillig ein paar Minuten länger in diesem Monstrum von Bahnhof bleiben würde.