Gymnasium und FMS Thun – Wer hat ein Recht auf Mitbestimmung? Am Tag der Demokratie konnten sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Fachmittelschule Thun vertieft mit politischen Themen auseinandersetzen.

Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz bot Einblicke in den Alltag eines Exekutivpolitikers. Foto: PD

Die UNO hat 2007 den 15. September zum Welttag der Demokratie erklärt. Die Fachschaft Geschichte des Gymnasiums und der Fachmittelschule (FMS) Thun hat den Tag als Anlass genommen, Schülerinnen und Schüler für politische Themen zu sensibilisieren.

Angehörige der Abschlussklassen konnten «aus einem reichhaltigen Workshop-Angebot auswählen», wie die Schulen mitteilen. Einen konkreten Einblick in den Alltag eines Exekutivpolitikers bot zum Beispiel der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz – und wie man (vielleicht) Teil der Legislative werden kann, zeigte Grossrat Tobias Vögeli auf.

Lust an der Widerrede

In Debatten-Workshops konnten Lernende ihre Lust an der politischen Widerrede schärfen. Und konkrete Ideen, wie Jugendliche sich in die Politik einbringen können, präsentierten Darleen Pfister und Céline Heinzmann, Vizepräsidentin und Vorstandsmitglied des Jugendparlaments Bern. In einer interaktiven Plakatausstellung zeigte sich, dass sich viele Jugendliche politisch zu wenig repräsentiert fühlen.

Grosses Interesse weckte das Thema der politischen Inklusion, gerade auch im Hinblick auf die bevorstehende Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16. Thematisiert wurde auch die Frage, wie Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen am politischen Diskurs teilnehmen können.

Keine Selbstverständlichkeit

Dass das Recht auf politische Mitgestaltung keine Selbstverständlichkeit ist, erlebten Lernende auch im Workshop «Challenges for Democracy»: Tobias Privitelli, Stabschef des Hohen Repräsentanten in Sarajevo, berichtete über Herausforderungen der Politik in Bosnien-Herzegowina, Russland und der Ukraine. Abgerundet wurde der Tag mit einem Talk zur Frage nach der «Demokratie an unserer Schule», organisiert von Schülerinnen und Schülern des Freifachs Politik.



pd

