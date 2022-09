Glosse über Textmaschinen – Wer hat diesen Titel geschrieben? Seltsame Redewendungen und weisse Hasen: Unserer Kolumnistin hat dieses Mal eine künstliche Intelligenz beim Schreiben geholfen. Xymna Engel

Wo uns das weisse Kaninchen wohl hinführt? Ausschnitt aus dem Film «Alice im Wunderland» von Tim Burton. Foto: imago images/Mary Evans

Gestern ist mir etwas Verrücktes passiert. Ich war auf dem Heimweg von der Arbeit, als ich ein riesiges Kaninchen sah. Es war doppelt so gross wie ein normales Kaninchen, und es war so weiss, dass es fast wie Schnee aussah. Ich stand einen Moment lang da und wusste nicht, was ich tun sollte. Dann begann das Kaninchen auf mich zuzulaufen.