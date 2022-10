«Jetzt macht der Pieren auch noch ein Buch», schreiben Sie selbst im Vorwort. Ja, warum machte Hans Pieren das Buch?

Hans Pieren: Mein letzter Einsatz als Rennleiter in Adelboden stand bekanntlich unter einem besonderen Stern. Ich wurde positiv auf Corona getestet und musste mich kurzfristig zurückziehen. Das hat offenbar den Verlag auf die Idee mit dem Buch gebracht. Die Anfrage erreichte mich an den Olympischen Spielen in Peking, und ich war über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt. Mein erster Gedanke war, dass das nicht so einfach geht. Ich sah es aber auch als Ehre, und nach einer Parforceleistung aller Beteiligten haben wir es geschafft. Jetzt freue ich mich auf das Buch!