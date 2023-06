Und ein Schweizer ist mittendrin

Auch ein Schweizer ist heute mittendrin, wenn in Istanbul um den Henkelpott gekämpft wird: Verteidiger Manuel Akanji. Der 27-Jährige ist für Pep Guardiola bei Manchester City ein entscheidendes Puzzleteil für den aktuellen Erfolg. Insgesamt 47 Mal wurde der Schweizer Internationale in dieser Saison eingesetzt, und dies meist über die vollen 90 Minuten. In der Champions League alleine stand Akanji in zehn Partien auf dem Rasen.

Die Geschichte von Manuel Akanji ist auch die Geschichte eines bemerkenswerten Aufstiegs eines Fussballtalents, von der Schweizer Challenge League ins Endspiel der Champions League. Das lesenswerte Porträt über den Verteidiger von den Kollegen Florian Raz und Thomas Schifferle lesen Sie hier.