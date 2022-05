Aeschbacher Matthias - Walther Adrian

Nun kommt es zum absoluten Spitzenkampf vom zweiten Durchgang. Beide konnten ihren ersten Gang gewinnen und zählen heute zum erweiterten Favoritenkreis. Die bisherigen vier Duelle gingen alle zu Gunsten des Emmentalers aus.

So auch heute. Aeschbacher gewinnt mit Überdrehen am Boden und setzt sich an der Ranglistenspitze fest.