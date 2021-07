Herzlich willkommen

Einen wunderschönen guten Morgen vom Brünig! Seit über 125 Jahren werden hier, an der Grenze zwischen Bernbiet und Innerschweiz, Schwingfeste durchgeführt. Normalerweise findet das Bergfest vor 6000 Fans statt, die Sitzplätze sind über Jahre hinweg ausverkauft. Heute ist alles anders: Zuschauerinnen und Zuschauer sind keine zugelassen, und es geht für einmal «nur» um den Sieg am Oberländischen. Dieses hätte anlässlich der 100-Jahr-Feier der Schwingersektion Niedersimmental in Oey-Diemtigen stattfinden sollen, ein Geisterfest zum Jubiläum hätte aber so gar nicht gepasst. Deshalb sprang die Schwingersektion Hasliberg ein und übernahm das Oberländische 2021. Die Niedersimmentaler können ihr Jubiläumsfest 2022 vor hoffentlich vollen Zuschauerrängen nachholen.