100 Jahre nach dem Bau – Wer gedenkt dem Lueg-Denkmal? 54 Berner Kavalleristen starben vor 100 Jahren. Das Lueg-Denkmal erinnert daran. Doch es gibt ein Problem. Benjamin Lauener

Bei der Wahl des Denkmal-Standorts hatten zuerst andere Orte die Nase vorn, doch die mächtige Aussicht überzeugte die Militärs. Foto: Thomas Peter

Es muss ein riesiges Fest gewesen sein. Mit Autos, Motorrädern, Bernerwägeli und Pferden reisten die Schaulustigen Anfang Oktober 1921 auf die Lueg. Es gibt Quellen, die schreiben von 20’000 Zuschauerinnen und Zuschauern und mindestens 2000 Pferden. Hinzu kommen zahllose Militärangehörige und Politiker. Sie alle wollten dabei sein, als das Lueg-Denkmal eingeweiht wurde. Dieses Ereignis jährte sich am letzten Wochenende zum 100. Mal.

Die Idee, auf der Lueg ein Denkmal zu errichten, entwickelte sich nach dem 1. Weltkrieg. 54 Berner Kavalleristen seien beim Verteidigen der Landesgrenzen gestorben, schrieb «Der Schweizer Kavallerist» in seinem Bericht zur Denkmal-Einweihung. Wie viele von ihnen in Kämpfen fielen, ist ungewiss, doch manch einer dürfte bei einem Unfall oder wegen einer Krankheit ums Leben gekommen sein. Denn die Schweiz blieb bekanntlich grösstenteils vom Krieg verschont, und ab Ende des Weltkriegs wütete die Spanische Grippe in der Schweiz.