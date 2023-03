Möglicher UBS-CS-Deal – Wer führt die neue Schweizer Super-Bank? Die Credit Suisse wurde vom Management über Jahre ausgehöhlt. Jetzt bleibt nur noch die Übernahme durch die UBS. Alles zur Kapitulation der zweitgrössten Schweizer Bank. Arthur Rutishauser Beatrice Bösiger

Logos von UBS und Credit Suisse in Zürich. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Am Ende überrascht nur noch die Geschwindigkeit. Innerhalb von einer Woche wurde die stolze Credit Suisse von den internationalen Finanzmärkten abgeschossen. Spekulanten wetteten Milliarden gegen die CS-Aktien und liessen sie in die Tiefe sausen. Innert Kürze ging jegliches Vertrauen in die Bank verloren, viele Anleihen der Bank sind nicht einmal mehr die Hälfte wert, und die Risikozuschläge für Kredite an die CS stiegen auf über 12 Prozent.