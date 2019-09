Wer Frauen und Schwule schlägt, gehört nicht zur Schweiz

Wie modern eine Gesellschaft ist, lässt sich nicht zuletzt an zwei Dingen ablesen: an ihrer Religiosität und an ihrem Umgang mit den Frauen. Stufe null auf der Skala ist das Mittelalter, als die Kirche den Alltag dominierte, die Frauen ausschloss, sie gar als Hexen verbrannte. Stufe zehn ist ein gleichberechtigtes Miteinander der Geschlechter – bei dem Wissenschaft und Vernunft jegliche Form von Glauben dominierten.