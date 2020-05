Wahlen in Winterthur – Wer folgt auf Günthard? Das Update zu den Stadtratswahlen Die EVP wollte antreten, fand aber keine Kandidaten, SP und Grüne liebäugeln mit einer Linksaussen-Kandidatur – die neusten Entwicklungen der Stadtratsersatzwahlen. Marc Leutenegger

Wer bekommt einen Stuhl am Stadtratstisch im Superblock? (Hier während einer öffentlichen Besichtigung.) Foto: Marc Dahinden

Nach der Rücktrittsankündigung von Stadträtin Barbara Günthard-Maier (FDP) vor zwei Wochen fackelte die EVP nicht lange. Umgehend wurde die Suche nach einer Kandidatin für die Ersatzwahlen im Herbst forciert. So eine Gelegenheit bietet sich der Kleinpartei nicht oft, die seit dem Rückzug von Maja Ingold vor zehn Jahren vergeblich versuchte, in den Stadtrat zurückzukehren. Das sah auch die Parteileitung so. Aber die Hoffnung auf eine eigene Mitte-Kandidatur keimte nicht lange. Alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten sagten ab, aus beruflichen und privaten Gründen. Und so verschickte die EVP alsbald ein Communiqué, man würde gerne antreten, es fehle aber eine Kandidatur.