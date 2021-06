Versammlung in Walterswil – Wer folgt auf Fritz Krähenbühl? Der Gemeindeschreiber wird im März 2022 in Pension gehen. Die Exekutive hofft, die Stelle bis im Oktober besetzen zu können. Jürg Rettenmund

Für die Gemeindeverwaltung sucht Walterswil einen neuen Chef. Foto: Marcel Bieri

Die Stimmberechtigten von Walterswil hatten es bereits im Infoblatt lesen können: Fritz Krähenbühl, Gemeindeschreiber seit 1999, will sich Ende März 2022 pensionieren lassen. An der Gemeindeversammlung galt es nun noch, den Anhang des Personalreglementes so anzupassen, dass der Gemeinderat bei der Regelung der Nachfolge beste Voraussetzungen hat. 28 von 427 Stimmberechtigten (6,5 Prozent) nahmen diese Gelegenheit wahr.

Fritz Krähenbühl ist nämlich eigentlich mehr als nur Gemeindeschreiber. Er amtet auch als Finanzverwalter, Bauverwalter und Leiter der AHV-Zweigstelle. Ob das auch unter einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin in Personalunion so bleibt, sei offen, informierte Gemeindepräsidentin Katharina Hasler. Der Gemeinderat möchte deshalb die zusätzlichen Aufgaben auch im Mandat vergeben können.