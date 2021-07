Leserreaktionen – «Wer ‹Feuer frei!› ruft, ist im Falle eines Angriffs mitschuldig» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Drohungen gegen das BAG von SVP-Mitgliedern.

Zu «SVP-Politiker stacheln an: ‹Feuer frei› auf das BAG»

Seit der Pandemie häufen sich Drohungen gegen Magistratinnen und Behörden, weshalb diese vermehrt Personenschutz brauchen und sich nicht mehr so frei wie früher in der Öffentlichkeit bewegen können. Damit wird ein wichtiges Stück Schweizer Eigenart zerstört – ausgerechnet durch die SVP. Jenen Leuten, welche von Diktatur, Freiheitsberaubung und Bundesamt des Grauens schwafeln und «Feuer frei!» rufen, muss klargemacht werden, dass sie im Falle eines Angriffs mitschuldig sind. Martin Niederhauser, Bowil

Zu «EU-Abgeordneter kritisiert den Bundesrat»

Ein «Jöbli» in Brüssel, schon kann man losbellen Richtung Schweiz und unsere Souveränität wieder einmal mehr nach altem Muster infrage stellen, wie dies im Artikel Christophe Grudler tut. Er sollte zur Kenntnis nehmen, dass wir unsere Flieger kaufen, wo wir wollen. Zudem sollte er lernen, zu differenzieren und nicht Dinge durcheinanderzubringen, welche überhaupt keinen Bezug zueinander haben. Zudem rate ich Christophe Grudler, mal wieder die Aussenhandelsstatistik Schweiz - Frankreich zu studieren und sich darüber zu orientieren, wie viele Arbeitnehmende aus Frankreich jeden Tag ihren Job in der Schweiz ausüben können. Klar, natürlich weiss er das ja alles. Aber nicht wahr, sich ein bisschen zu profilieren, ist immer gut im Hinblick auf die nächsten Wahlen 2024 ins EU-Parlament. Hans-Rudolf Ammann, Roggwil

Die Aussage des EU-Abgeordneten Christophe Grudler, der bundesrätliche Entscheid, unsere Armee mit amerikanischen F-35A auszurüsten, sei ein «Affront gegen die EU», zeigt erneut, dass Hochmut, Geld und insbesondere Macht die Aktivitäten der EU, sprich «Europäische Untertanen- und Drohunion» bestimmen. Und wenn ausgerechnet die GSoA, welche die Abschaffung unserer Armee im eigenen Namen trägt, die Scheinheiligkeit zum Besten gibt, sich an einer Volksinitiative zu beteiligen, um die Kampfjet-Typenauswahl zu kippen, dann wundere ich mich, dass beispielsweise Corona-Pandemie-Leugnende und Impfgegnerinnen und Impfgegner nicht längst versucht haben, mitzubestimmen, von welcher Firma und aus welchem Land Impfstoffe beschafft werden sollten. Toni Brunner, Münchringen

Das Interview mit dem EU-Abgeordneten Christophe Grudler betreffend neues Kampfflugzeug hätte diese Zeitung auch bleiben lassen können. Aber es bestätigt die arrogante Haltung der EU gegenüber der Schweiz. Das gilt ganz besonders für das wirtschaftlich marode Frankreich. Selbst das Fussballspielen haben sie verlernt. Thomas Baumann, Linden

Zu «Die Verteidigungsministerin setzt sich durch»

Brüssel ist beleidigt. Die EU-Kommission ist immer beleidigt, ja sogar empört, wenn die Schweiz nicht in ihrem Sinne – und zu ihren Gunsten – entscheidet. Doch die EU ist sich bei keiner Gelegenheit zu schade, uns dafür mit empfindlichen Nadelstichen zu traktieren, um uns eine Lektion zu erteilen. Behandelt man so gute Freunde?! Ich begrüsse den souveränen und neutralen Entscheid von Viola Amherd, den amerikanischen Kampfjet F-35 zu beschaffen, sich nicht auf einen Kuhhandel mit Brüssel einzulassen. Helen Weber, Brienz

Jetzt hat der Bundesrat entschieden: Der neue Kampfjet soll ein amerikanisches Produkt sein. Also weder Rafale, was Frankreich gefreut hätte, noch Eurofighter aus Deutschland, Italien, Spanien und England. Es steht jedoch in den Sternen, ob diese Nationen dann wirklich Support geleistet hätten, in Diskussionen zwischen der EU und der Schweiz, wenn sie es bislang nicht getan haben. Vielleicht ist es eine Jahrhundertchance, wenn wir Schweizer uns bewusst werden, dass uns die EU nicht a priori gut gesinnt ist und uns Nadelstiche versetzen kann. Wenn wir nicht an den europäischen Forschungsprojekten mitarbeiten können, müssen wir so gut werden, dass die Europäer uns wollen oder gerne bei unseren Projekten mit dabei sind. Das wird ein langer Prozess, und da müssen wir viel leiden, um Erfolg erzielen zu können. Peter Güfi Küpfer, Ittigen

Zu «Ticketpreise für Flüge spielen verrückt»

Im Artikel ist zu lesen, dass demnächst für 5 Franken von Basel nach Dublin geflogen werden kann. Ich bezahle von Worb nach Bern 7.20 Franken mit der RBS. Solche Preise in der Luftfahrt im Jahre 2021 sind wirklich verrückt und haben mit Realität und Wirtschaftlichkeit nichts mehr zu tun. Wie kann eine Airline so noch überleben? Im CO2-Gesetz wäre eine Ticketabgabe von 30 Franken für Europaflüge vorgesehen gewesen. Aber das hätte ja gemäss der SVP alles verteuert – ich frage mich nur: Was? Ich möchte diese Person kennen lernen, die wegen 30 Franken Flugticketabgabe nicht fliegt. Hansueli Blaser, Worb

