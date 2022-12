Flüchtlinge aus Weissrussland – Wer es über die EU-Grenze schafft, wird zurückgejagt Wie vor einem Jahr irren Flüchtlinge wieder im Grenzgebiet zwischen Weissrussland und Litauen, Lettland und Polen umher. Die Anwohner und Helfer fühlen sich alleingelassen. Viktoria Grossmann aus Warschau

Kaum noch ein Durchkommen: Polen blockiert Teile seiner Grenze nach Weissrussland mit einem fünfeinhalb Meter hohen Zaun. Foto: Maciek Luczniewski (AP)

Ende des Jahres werden die Ärzte ohne Grenzen ihre Mission in Litauen beenden. Seit mehr als einem Jahr haben sie dort Flüchtlinge betreut, die über die Grenze aus Weissrussland in die EU-Länder gelangt waren. Die Menschen kommen immer noch, aber die Helfer können sie in den riesigen Wäldern kaum erreichen. Um medizinische und psychologische Unterstützung oder auch nur Erste Hilfe erhalten zu können, müssten die Flüchtlinge erst einmal tatsächlich auf der EU-Seite ankommen können.