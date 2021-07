Die Schweiz ohne ihren Captain – Wer ersetzt bloss Granit Xhaka? Der Unersetzbare ist gesperrt und hinterlässt im Viertelfinal gegen Spanien eine grosse Lücke. Klar ist einzig, dass Xherdan Shaqiri die Captainbinde tragen wird. Thomas Schifferle

Unersetzbar – aber nun muss es eben doch getan werden: Granit Xhaka ist der Antreiber im Schweizer Spiel. Foto: Marko Djurica (Keystone)

Eine Frage ist vor dem Viertelfinal gegen Spanien schon einmal geklärt. Xherdan Shaqiri wird in St. Petersburg die Ehre zufallen, Granit Xhaka als Captain zu vertreten.

Die andere Frage, die Xhaka betrifft, ist von weit grösserer Tragweite: Wer ersetzt ihn auf dem Platz? Ihn, der nach zwei Verwarnungen wegen Reklamierens gesperrt ist.

Ein paar Kandidaten hat Vladimir Petkovic in seinem 26-Mann-Kader. Sie heissen Denis Zakaria, Djibril Sow und Edimilson Fernandes und haben gemeinsam, dass sie alle in der Bundesliga spielen. Der Trainer wird nach vielen gemeinsamen Wochen das Gespür haben, wer am besten für die grosse Rolle geeignet ist, wer am meisten Energie verströmt, wer am besten in Form ist.