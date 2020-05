Wahlen in Lützelflüh – Wer ersetzt Andreas Meister? Der amtierende Gemeindepräsident Andreas Meister tritt per Ende Jahr zurück. Das Präsidium sowie auch ein Sitz im Gemeinderat müssen deshalb neu besetzt werden.

Andreas Meister hat auf Ende 2020 seine Demission aus dem Gemeinderat bekannt gegeben. Foto: PD

Per Ende Jahr tritt Gemeindepräsident Andreas Meister zurück. Das hat der Gemeinderat Mitte Januar bekannt gegeben. In den nächsten Wochen wird nun seine Nachfolge geregelt. Zuerst geht es darum, seinen Sitz im Gemeinderat neu zu besetzen. Da Meister auf der Liste der SVP kandidierte, ist es an dieser Partei, einen Wahlvorschlag für seinen Ersatz einzureichen. Der Gemeinderat wird den Vorgeschlagenen dann am kommenden Montag als gewählt erklären.