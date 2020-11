Krimi: Mord am Lauberhorn – Wer erschoss Edgar Schlunegger? Der neuste Krimi von Thomas Bornhauser, Wohlen, spielt im Tourismusmilieu. In der Nähe der Lauberhornpiste wurde ein Mann erschossen. Samuel Günter

An der Lauberhornstrecke in unmittelbarer Nähe zum Hundschopf will ein kaukasischer Investor ein Luxushotel bauen. Das Swiss Luxury Resort – kurz SLR. Das Grossprojekt spaltet die Bevölkerung. Eine Abstimmung in der Gemeinde Lauterbrunnen brachte eine hauchdünne Zustimmung und viel zerbrochenes Geschirr. Der Kampf gegen das SLR geht vor Gericht weiter. Nun wurde auf dem Areal des geplanten Hotels Edgar Schlunegger, ein Rädelsführer des SLR-Widerstands, gefunden. Tot. Erschossen. Joseph Ritter, Leiter Dezernat Leib und Leben der Kantonspolizei Bern, und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Das ist der Rahmen von «Wengen», der neusten Kriminalgeschichte von Thomas Bornhauser.