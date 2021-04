Durchgreifen in Trachselwald – Wer einschreitet, macht sich schnell verhasst Bei vielen kam es gar nicht gut an, als Behördenvertreter vor ein paar Jahren den Gräben nachgingen und sagten, was alles weggeräumt werden muss. Susanne Graf

Nächstes Mal gehen diese Holzstapel vielleicht auch den Bach runter – und sorgen irgendwo für Verstopfungen. Archivbild: Marco Zysset

Es war vor etwa fünf Jahren. Da nahmen die Verantwortlichen der Gemeinde Trachselwald die illegalen Ablagerungen entlang der Gräben unter die Lupe. Die Ufer seien abgeschritten worden, auch Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher sei dabei gewesen, sagt Gemeindeschreiber Niklaus Meister. Und sie entdeckten einiges, was im Gewässerraum deponiert worden war, obwohl es dort nichts zu suchen hat. Meister erwähnt etwa Holzbeigen und alte Maschinen.

Verfügungen habe die Gemeinde keine ausgestellt, erinnert sich der Gemeindeschreiber. Aber die Behördenmitglieder hätten den Leuten erklärt, was an der Situation nicht rechtens sei, und sie gebeten, die Sachen wegzuräumen. «Die meisten versprachen, künftig nichts mehr am Ufer zu lagern, einige taten es dann trotzdem wieder», sagt Meister.