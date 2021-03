Corona-Test vor Ostern – Wer einen Schnelltest machen will, muss sich sputen Vor Ostern einen Corona-Schnelltest machen: Das wollen viele. Die Kapazitäten scheinen aber beinahe ausgeschöpft. 9 Fragen und Antworten. Benjamin Lauener

Sich testen lassen, bevor man sich an Ostern mit der Familie trifft: Diesen Plan hegen viele. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Bei welchen Apotheken kann ich mich testen lassen?

Die 25 Standorte im Kanton Bern sind auf einer Karte von PharmaSuisse vermerkt. Allein sieben davon befinden sich in der Stadt Bern oder der näheren Umgebung.

Braucht es eine Voranmeldung?

Ja. Alle Apotheken verlangen, dass online oder per Telefon ein Termin gebucht wird. Mancherorts muss vorher zudem ein Fragebogen ausgefüllt werden.

Gibt es überhaupt noch Termine?

Vor Ostern dürfte es in den Apotheken schwierig werden. Die Amavita-Apotheke im Bahnhof Bern und auch die Stadtberner Apotheke Dr. Noyer haben laut Online-Anmeldeportal erst im April wieder Termine frei. Ähnlich sieht es bei den Toppharm-Apotheken aus. Die Genossenschaft betreibt im Kanton Bern fünf Filialen, in denen man sich testen lassen kann. Anita Spycher, Leiterin der Abteilung Marketing & Kommunikation, sagt auf Anfrage: «In den letzten Tagen wurden massiv mehr Termine gebucht.» Noch vor Ostern einen Schnelltest-Termin zu ergattern, dürfte schwierig werden, so Spycher. Es sei aber möglich, dass einzelne Toppharm-Apotheken noch Kapazitäten hätten.