Ob alt oder jung, ob in der Stadt oder auf dem Land, in allen Landesteilen, in allen Alters- und Einkommensgruppen: Überwiegende bis erdrückende Mehrheiten wollen die Zuwanderung drosseln. Sogar unter den Zugewanderten und Secondos ohne Schweizer Pass will mehr als die Hälfte die Einwanderung kontingentieren. Das zeigt eine neue, umfassende und repräsentative Umfrage.

Die Forderung ist verständlich. Die Aussicht auf eine «9-Millionen-Schweiz», die akute Wohnungsknappheit und die explodierenden Asylzahlen sorgen für Verunsicherung. Dies in einer Zeit, in der sich ohnehin die Krisen jagen – Inflation, Ukraine-Krieg, Energieknappheit, Klimawandel, Bankenkollaps.

Eine harte Einwanderungsbremse ist da verlockend. Denn sie scheint die einfachste, logischste und am schnellsten umsetzbare Lösung für das Wachstumsproblem zu sein. Einer solchen Verlockung können politische Schlagwortschmiede nur schwer widerstehen.



Die Wählerinnen und Wähler erwarten zu Recht eine Diskussion darüber, wie viel Zuwanderung nötig ist – und wie man sie steuern soll.

Sie sind es, die deshalb ausblenden möchten, dass die Schweiz etwa ihre gute Gesundheitsversorgung, die Spitzenforschung, die tiefe Arbeitslosigkeit und überhaupt ihren Wohlstand nicht allein, aber eben auch vielen fleissigen Menschen verdankt, die aus anderen Ländern zu uns kommen. (Lesen Sie zum Thema das Interview mit dem Chef der UNO-Flüchtlingshilfe: «Europa und die Schweiz brauchen Millionen Einwanderer, um zu funktionieren».)

Aber: Ob man nun die Forderung nach Zuwanderungskontingenten teilt oder nicht, im Wahlkampf kommt niemand darum herum, sich der Debatte über Folgen des Bevölkerungswachstums zu stellen. Die Wählerinnen und Wähler erwarten zu Recht eine Diskussion darüber, wie viel Zuwanderung nötig ist – und wie man sie steuern soll. Wie viel Wachstum ist erwünscht, wie viel Verdichtung und Zersiedelung ist erträglich?

Alle Parteien, jede Kandidatin und jeder Kandidat werden auch daran gemessen, ob sie die Sorge um die Zuwanderung ernst nehmen. Und ob die Lösungen, die sie dafür parat zu haben behaupten, zukunftstauglich sind.

