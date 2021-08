Corona-Folgen für den Arbeitsmarkt – Wer die Verlierer der letzten Monate sind Die Arbeitslosigkeit sinkt, ausser bei den Ältesten. Hauptgrund ist die Pandemie. Aber welche Rolle spielt die eben eingeführte Überbrückungsrente? Konrad Staehelin

Ältere Arbeitnehmer verlieren seit letztem Herbst häufiger den Job: Arbeiter in der Textilfabrik Tisca in Bühler AR. Foto: Keystone

Die Wirtschaft brummt, die Börsianer jubeln, und der Arbeitsmarkt nimmt die Menschen, die in den ersten Pandemiemonaten ihren Job verloren haben, generell gut auf: So sieht die Bilanz auch nach den jüngsten Arbeitsmarktzahlen aus, die das Staatssekretariat für Wirtschaft am Montagmorgen vorgelegt hat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,8 Prozent. Damit sind in der Schweiz 13,8 Prozent weniger Menschen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet als vor einem Jahr, nämlich knapp 150’000.

Immer klarer jedoch kristallisiert sich heraus, wer auf dem Arbeitsmarkt die Verlierer der letzten Monate sind: jene, die kurz vor der Pension stehen. In den letzten 12 Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen in der Altersklasse von 60 bis 64 um 12,8 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei 4,1 Prozent, also 1,3 Prozentpunkte höher als der Schnitt. Noch im Mai 2020 hatte der Unterschied nur 0,2 Punkte betragen.