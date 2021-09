Verhütung bleibt Frauensache – Wer die Pille für den Mann verhindert Genauso wirksam, mit weniger Nebenwirkungen: Neue Verhütungsmittel für den Mann existieren, kommen aber nicht auf den Markt. Warum nicht? Svenja Beller (Das Magazin)

Wie kann es sein, dass der Fantasie bei der weiblichen Verhütung keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen, während uns bei Männern nichts einfällt, ausser eine Tüte über ihren Penis zu ziehen oder sie zu sterilisieren? Foto: Getty Images

Hätte ich mit sechzehn gewusst, dass ich mit dreiunddreissig diesen Text schreiben würde, dann hätte ich versucht, mein späteres Ich davon abzuhalten. Weil es mir so peinlich gewesen wäre. Wir waren Teenager, alles war uns peinlich. Erst recht alles, was mit Sexualität zu tun hatte. Trotzdem mussten meine Freundinnen und ich zu einer Frauenärztin gehen, dieser fremden Person erzählen, dass wir nun Sex mit einem Jungen hatten und irgendwas brauchten, um nicht schwanger zu werden. Und dann mussten wir diese fremde unten reingucken lassen. Seit diesem ersten Arztbesuch übernahmen wir ganz selbstverständlich die Verantwortung für die Verhütung. Weil wir uns dafür schämten, machten wir das so still und unsichtbar wie möglich, und darin liegt eigentlich schon das ganze Unglück.