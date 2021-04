Leserreaktionen – «Wer die Neutralität verachtet, hat nichts verstanden» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass sich die Schweiz nicht an Sanktionen gegen andere Länder beteiligen solle.



Zu «Die Schweiz gerät zwischen die Fronten»

Parlamentarier, welche meinen, die Schweiz müsse an irgendwelchen Sanktionen gegen wen auch immer mitmachen, haben wohl nicht ganz zu Ende gedacht. Neutralität ist und bleibt einer der wichtigsten Grundsätze der Schweizer Aussenpolitik. Das heisst nicht nur, dass man keine Kriege anfängt oder mitträgt, sondern auch, dass man sich zurückhält und sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischt. Ohne Neutralität würde es die Schweiz nicht geben. Sie ist aber anspruchsvoll und erfordert Rückgrat. Man muss Abstand halten zu den «Bösen», aber auch zu den «Guten». Denn alle versuchen uns auf ihre Seite zu ziehen. Wer die Neutralität verachtet und sie als Feigheit verunglimpft, hat nichts verstanden. Neutralität ist die Weisheit des Kleinstaates. Adrian Junker, Enggistein

Zu «Die Berner Impfkampagne gerät ins Stottern»

Was ist mit der bisher guten Gesundheitsdirektion des Kantons Bern los? Die Corona-Ansteckungen steigen leider wiederum an, viele Politiker schreien für dringendes Einhalten der bestehenden Massnahmen, die Restaurants und Fitnesscenter bleiben geschlossen. Nun das Unglaubliche: Die Impfzentren in der Stadt Bern machen über Ostern Betriebsferien, obschon gemäss Zeitungsberichten fast 40’000 Impfdosen vorhanden sind. Sie nehmen durch diese Impfverzögerung möglicherweise zusätzliche Todesopfer in Kauf. Es fehlt nur noch, dass auch Spitäler und Testcenter während dieser Zeit Betriebsferien machen. Ich glaube, bei den nächsten Wahlen denken die Bürger sicher nochmals an diesen Skandal. Peter Zbinden, Liebefeld

«Covid-Ausbruch trotz Impfung» lautete der Titel über dem ganzseitigen Artikel. Leider wurde auf der Frontseite nur in einem kleinen, einspaltigen Abschnitt unten rechts darauf hingewiesen. Dabei sind die aufgeführten Erkenntnisse für die Beurteilung der Situation entscheidend: Die Impfung schützt nicht vor Ansteckung (und schon gar nicht vor einem positiven Testergebnis). Das haben die Hersteller aber auch nicht behauptet. Die Impfung schützt zu über 90 Prozent vor schweren Verläufen. Das ist das Entscheidende. Was wollen wir denn noch? Die Erfahrungen in diesem Pflegeheim zeigen auf, dass die Fixierung auf die sogenannten Fallzahlen, das heisst auf positive Tests, eben nicht der richtige Massstab ist. Mehrere Kriterien sind schon in Ordnung, aber positive Tests und auch der R-Wert gehören an den Schluss der Skala. Entscheidend für die Gesellschaft sind nur Auslastung der Intensivstationen sowie Spitalbelegung allgemein – und für die Einzelperson, ob sie krank wird oder nicht. Urs Salvisberg, Langenthal

Zum Interview mit Schriftsteller Thomas Meyer: «Das ist ein durchsichtiges Manöver»

Thomas Meyer, Autor und Drehbuchautor («Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse»), Sohn einer jüdischen Mutter, ist mit dem jüdischen Kulturgut und jiddischen Wörtern im Dialekt aufgewachsen. Mit welchem Recht bemängelt nun der Literaturwissenschaftler Caspar Battegay Meyers Romane, das «fehlende kulturelle Wissen» bezüglich Judentum und Meyers angeblich infantilisiertes «Pseudojiddisch»? Welche Arroganz zeigt sich hier? Man fragt sich, wie ein Literaturwissenschaftler zu dieser überheblichen Einstellung gelangt? Franziska Müller, Bern

Zum Thema Ostern in den Medien

Ob Osterhasen aus Schokolade oder Fotos von Hasen: Osterhasen sind überall. Dazu tausend Angebote zu einem guten Ostermenü, wie Filets und Champagner. Doch eigentlich ist Ostern ein christlicher Festtag, der uns seit Jahrhunderten begleitet. Das wollen wir nicht vergessen. Gertrud Eigenheer, Ittigen

