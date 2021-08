Analyse zur Rolle des Schlagzeugs - Wer den Rhythmus vorgibt

Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts, der mit 80 verstorben ist, an einem Konzert in Heraus im Januar 2010. Foto: Keystone

Als der am Dienstag verstorbene Charlie Watts in den Sechzigern begann, bei den Rolling Stones Blues und Rock zu spielen, hatten sich die Schlagzeuger des Jazz schon die Rolle als Virtuosen erkämpft. Im frühen Rock waren sie noch Dienstleister. Sie gaben den Rhythmus vor. Wichtig, aber nie so glamourös wie vorne am Bühnenrand zu stehen.

Technisch war Watts ein Modern-Jazz-Drummer. Er blieb sich da treu, liess sich weder auf die Materialschlachten noch auf Trommelgewitter ein, die die Rockmusik später prägen sollten. Mit seinem spartanischen Aufbau war er das Bindeglied zwischen den Frühzeiten des Schlagzeugs in Amerika und der Gegenwart, in der Drummer nur noch im Jazz und Rock zu finden sind.