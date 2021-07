An der Sense in Thörishaus – Wer den abgerutschten Wanderweg umgeht, tut Verbotenes Die hochgehende Sense hat bei Thörishaus ein Stück Wanderweg mitgerissen. Ein richterliches Verbot verhindert eine unkomplizierte Umleitung. Stephan Künzi

Im Wanderweg am Ufer klafft eine Lücke, und auf der Gäustrasse ist Wandern verboten: Von Thörishaus aus gibts senseaufwärts kein Durchkommen mehr. Foto: Raphael Moser

Ein Fahrverbot. Darunter zwei Schilder mit dem Hinweis «Privat» in grösserer und den Belehrungen zu einem richterlichen Verbot in kleinerer Schrift. Noch weiter unten ein zweites Fahrverbot. Daneben ein Gehverbot mit dem Hinweis, dass von hier an Fussgänger wirklich nicht erwünscht seien.

Und schliesslich noch eine Tafel in unübersehbarem Orange, auf der die Gemeinde Köniz informiert, dass der parallel verlaufende Wanderweg der Sense entlang gesperrt und – richtig, das Privatsträsschen eben keine Ausweichroute sei.

Kein Zweifel. Ab diesem Punkt beim Restaurant Sensemare in Thörishaus ist die Gäustrasse gesperrt. Ausnahmslos für jeden und jede. Punkt.