FC Thun vor dem Saisonstart – Wer darf ins Stadion? Was gilt dort? 10 Fragen und Antworten Am 23. Juli steigt der FC Thun gegen Yverdon in die neue Saison. Theoretisch darf das Stadion gefüllt werden. Wir beantworten zehn Fragen rund um den Club und die Arena. Michael Gurtner

Noch ist die Stockhorn-Arena leer. Mit dem Saisonstart des FC Thun am 23. Juli ändert sich das wieder. Foto: Christoph Gerber

Welche Spieldaten müssen sich FC-Thun-Fans merken?

Zum Auftakt tritt der FC Thun am Freitag in der heimischen Stockhorn-Arena gegen den ambitionierten Aufsteiger Yverdon an. Das Spiel wird auf Blue TV live gezeigt und beginnt deshalb um 20.30 Uhr statt wie bisher kommuniziert um 18 Uhr. Vorgesehen als TV-Spiel war Xamax–Aarau – doch der Platz in Neuenburg ist aufgrund der Regenfälle der letzten Woche nicht bespielbar. In den Runden 3 (6. August) und 8 (24.-26. September) folgen die Heimspiele gegen die einstigen Spitzenclubs Aarau und Xamax. Und in der 13. Runde (5.-7. November) ist Vaduz zu Gast in der Stockhorn-Arena. Mit den Liechtensteinern hat der FC Thun bekanntlich noch eine Rechnung offen – seit der verlorenen Barrage im Sommer 2020, die zum Abstieg in die Challenge League führte. Matthias Fuchser, der neue Medienverantwortliche des FC Thun, ist überzeugt, dass die Saison spannend wird: «Diverse Mannschaften haben das Potenzial, vorn mitzuspielen.»