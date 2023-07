Start zur 6. Eigertour – Wer bremst die Maurer-Brüder? Am Mittwochmittag startet die sechste Austragung der Eigertour – eines der anspruchsvollsten Gleitschirmrennen überhaupt, da in hochalpinem Gelände. Bruno Petroni

Gehören an der 6. Eigertour zu den Topfavoriten: Chrigel Maurer (links) und sein acht Jahre jüngerer Bruder Michael. Foto: Bruno Petroni

Die sechste Auflage des hochalpinen Gleitschirmrennens Eigertour wird am Mittwochmittag um 11 Uhr auf dem Eiger+-Platz in Grindelwald gestartet. 16 Profipilotinnen und -piloten sowie 47 Teilnehmende der Challenge-Kategorie werden erst mal zum ersten Wendepunkt geschickt: auf die First.