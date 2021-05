Im Jahr 2005 hielt der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace am Kenyon College in Gambier, Ohio, eine Abschlussrede, die jede weitere Matura-Rede überflüssig gemacht hat.

«This is Water» heisst die Ansprache im Original, sie ist später auch in einem schmalen Band auf Deutsch erschienen («Das hier ist Wasser», Kiepenheuer & Witsch), und sie ist derart tröstlich, dass man sich beim Wiederlesen fragt, warum man so lange damit gewartet hat, sie wieder in die Hand zu nehmen.

Foster Wallace beschreibt die wahre Herausforderung jedes erwachsenen Lebens: Wie schafft man es, im Wust der Zumutungen des Alltags nicht immer alles auf sich zu beziehen? Wie bezwingt man den inneren (hässigen) Monolog und denkt seine Mitmenschen im täglichen Leben tatsächlich mit? Beim Schlangestehen an der Migros-Kasse, im vollen Pendelzug, während nerviger Sitzungen?