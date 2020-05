Reisebewegung im Live-Tracking – Verfolgen Sie den Pfingstverkehr in Echtzeit

Holen die Schweizerinnen und Schweizer nun an Pfingsten nach, worauf sie während des Corona-Shutdown verzichten mussten? Wir zeigen die Daten von Verkehrszählungen und Webcams. Mathias Born

Wie bevölkert ist Gstaad? Unser Algorithmus zählt auf den Webcam-Bildern Personen. Foto: Webcam Gstaad

Was tun mit der neuen Freiheit? Jetzt, da der Bundesrat teilweise Entwarnung gegeben hat und den Start in eine «neue Normalität» proklamiert, scheint plötzlich wieder vieles möglich: Niemand wird einem die Leviten lesen, wenn man etwa eine Reise ins Tessin plant. Wie wärs bei diesem Prachtwetter mit einer Kleingruppenwanderung in den Bergen oder einem Picknick am See? Ist ein Familientreffen angesagt, um verpasste Geburtstage nachzufeiern? Oder steht ein ganz und gar nicht virtuelles Feierabendbier im Freundeskreis auf dem Programm?