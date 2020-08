Die Trainersuche – Wer bei Wacker auf Rubin folgen könnte Die Thuner Handballer benötigen nach der bevorstehenden Saison einen neuen Coach. Wir nennen die aussichtsreichsten Kandidaten. Adrian Horn

Einst Assistent, nun der Nachfolger Martin Rubins? Dragan Dejanovic (Mitte). Foto: Christian Pfander

Während Martin Rubin sein Team auf den am Mittwoch in Kriens erfolgenden Saisonauftakt vorbereitet, führen die Verantwortlichen des Clubs Gespräche mit möglichen Nachfolgern des so erfolgreichen Coachs, welcher ab Juni 2021 das Fanionteam des BSV Bern trainieren wird. Zu Namen äussern sie sich gegenüber der Öffentlichkeit nicht. Wir zeigen auf, wer Kandidat sein könnte: