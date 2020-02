Im Emmental setzen die Fitnesscenter auf Senioren – «Wer bei uns trainiert, muss kein Schwarzenegger sein» Nicht nur junge Bodybuilder heben Gewichte. Auch ältere Menschen trainieren heute an Kraftmaschinen. Und die Fitnessstudios richten sich neu aus. Regina Schneeberger

Peter Bonati setzt auf Muskellängentraining gegen die Schmerzen. Simon Arni zeigt ihm, wie. Fotos: Beat Mathys

Das Fitnessstudio ist ein Ort, an dem sich Sportverrückte mit perfekt gestählten Körpern selbst kasteien. Ein Ort, wo Muskelbepackte gefühlt tonnenschwere Hanteln stemmen, begleitet von urmenschlichem Geschrei. So war das zumindest mal. Doch längst heben nicht mehr nur Bodybuilder Gewichte. Denn Krafttraining soll gerade in fortschreitendem Alter gesund sein, wie Studien belegen. Bereits ab 30 Jahren verliert der Mensch Muskelmasse, erst langsam, dann immer schneller. Ohne Sport hat man mit 80 Jahren zwischen 30 und 50 Prozent weniger Muskeln. Das Öffnen eines Konfiglases kann dadurch schon zur Herausforderung werden. Statt der Muskelmasse bildet sich Fettgewebe, das Entzündungsprozesse auslösen kann. Krebs oder Herz-Kreislauf-Krankheiten können die Folge davon sein.