Kolumne Ursina Haller - Wer bei Netflix arbeitet, darf unbegrenzt Ferien nehmen

Ferien fühlen sich erst richtig an, wenn man die erste Woche hinter sich gebracht hat. Das ist zumindest so, wenn Menschen dabei sind, die noch keine fünf Jahre alt sind. Ich habe es diesen Sommer auf Hawaii erlebt: Ferientag 1 bis 3 verbrachte meine Familie damit, die schlaflosen Nächte in dem von Radioweckern ausgeleuchteten Airbnb zu verarbeiten. Ferientag 4 bis 8 zeigten die Kinder, wie mühelos sie sich erholen. Tag 9 normalisierte sich ihr Verhalten. Ich konnte mehrere Seiten am Stück lesen und hatte zwischendurch sogar das Gefühl, Ferien zu haben. Tag 10 fuhren wir nach Hause.

