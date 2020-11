Digitaler Berner Wahlkampf – Wer auf Social Media Nachholbedarf hat Im Wahlkampf setzen alle Kandidierenden für den Berner Gemeinderat auf Social Media. Nur: Die allermeisten tun dies äusserst unbeholfen – mit wenigen Ausnahmen. Benjamin Bitoun

Cartoon: Max Spring

In drei Wochen ist Wahltag. Der Wahlkampf um die fünf Sitze in der Berner Stadtregierung geht in die entscheidende Phase. Normalerweise setzen die Parteien jetzt alles daran, an Ständen so viele Wählerinnen und Wähler anzusprechen wie möglich. Doch im Corona-geplagten Bern müssen die Kandidierenden mit weniger Begegnungen auf der Strasse rechnen als in einem normalen Wahljahr.

Auf die Wahlkampf-Budgets, welche die Kandidierenden gegenüber der BZ offenlegten, hat Corona keine Auswirkungen. Das hat eine Umfrage bei den 10 Politikerinnen und Politiker ergeben, die mindestens 15’000 Franken für den Gemeinderatswahlkampf ausgeben. Doch hat sich der Wahlkampf gegenüber anderen Jahren noch stärker ins Netz verlagert.