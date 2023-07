Geldberater: Tipps zur Pensionierung – Wer auf hohe Sicherheit setzt, sollte eher die Rente wählen Beim Kapitalbezug trägt man sowohl das Langlebigkeits- als auch das Anlagerisiko auf dem investierten Kapital. Die Rente hingegen gibts bis ans Lebensende garantiert. Martin Spieler

Risikofreude, Vermögen, Gesundheit: Ob Rente oder Kapital hängt von zig Faktoren ab – und muss individuell abgeklärt werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin 64 Jahre alt und verheiratet. Meine Frau bezieht AHV-Rente, hat aber keine PK-Rente. Unsere gemeinsame AHV- und PK-Rente beträgt 5700 Franken pro Monat. Unser Lebensstil ist relativ bescheiden, wobei wir nach der Pensionierung eventuell ein kleines Wohnmobil kaufen wollen. Meine Frau und ich sind in einem guten gesundheitlichen Zustand. Wir haben ein Haus mit einer Hypothek von 150'000 Franken. Mein PK-Vermögen am Ende der Arbeitszeit wird 510'000 Franken betragen. Zudem verfügen wir über ein Vermögen von 600'000 Franken. Soll ich eine volle PK-Rente beziehen, alles oder einen Teil beziehen? Gegenüber Anlageberatern und Banken bin ich relativ misstrauisch. Habe auch schon selber Geld angelegt und war bedingt erfolgreich. Was würden Sie tun, wenn Sie mich wären? Leserfrage von C.K.