Matte Theater Bern - Wenn zwei Welten aufeinanderprallen

Marianne Tschirren (links) als Susanne und Jeannette König als Rita tauschen im Verlauf des Spiels ihre Rollen. Foto: Theater Matte/zvg

«Hör auf, dich für tot zu halten», sagt Rita zu Susanne. Es ist einer der eindrücklichsten Sätze, der auf der Bühne des Matte Theater an diesem Abend fallen. Einer, mit dem die unkonventionelle Rita der angepassten Susanne die Augen öffnet: Es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Mit dem 2-Frauen-Stück «The Roommate» startet das Matte Theater in Bern die neue Saison.

An diesem Freitagabend feiert der Sommer ein unerwartetes Comeback, und trotzdem ist der kleine Theatersaal zu zwei Dritteln gefüllt. Alle tragen eine Maske – auf eine Zertifikatspflicht verzichtet das Matte Theater derzeit.

Zwei Lebensentwürfe

Die zurückgezogen lebende Mittsechzigerin Susanne aus dem Emmental beschliesst, eine Mitbewohnerin aufzunehmen. Sie findet diese in Rita. Rita ist gerade aus Berlin-Neukölln in die Schweiz zurückgekehrt, macht aber ansonsten ein grosses Geheimnis um ihre Vergangenheit – klar ist nur: Die Lebensentwürfe der beiden Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein. Rita bringt nicht nur pflanzliche Milch und Marihuana in Susannes Leben, sondern vor allem frischen Wind.

«The Roommate» lebt von den beiden Protagonistinnen und ihren zwei Welten, die in witzigen Dialogen aufeinanderprallen. Auf der einen Seite die naive Susanne, gespielt von Marianne Tschirren, die es danach dürstet, Neues zu erleben und ihrem Leben wieder Inhalt zu geben. Und auf der anderen Seite Rita, die frei und unkonventionell gelebt hat und im Emmental endlich zur Ruhe kommen möchte. Sie wird gespielt von Jeannette König.

Mit der Zeit tauschen die beiden Frauen die Rollen. Susanne erlebt durch die neuen Eindrücke ihren «zweiten Frühling», will immer mehr und macht Dinge, die sie vorher nicht für möglich gehalten hätte. Rita drückt jedoch zunehmend auf die Bremse und schaut entgeistert dem Monster zu, das sie erschaffen hat.

Fragen der Identität

«The Roommate» ist nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne von Frauen geprägt. Das Stück stammt aus der Feder der jungen amerikanischen Dramatikerin Jen Silverman. Die Dialektfassung kommt von Corinne Thalmann. Sie und Lilian Näf, die Regie geführt hat, haben die Produktion für ein Schweizer Publikum angepasst.

Auch wenn man die Geschichte der spiessigen Person, deren Leben durch eine andere aufgewirbelt wird, nicht zum ersten Mal sieht und die Figuren am Anfang etwas zugespitzt inszeniert sind: Es macht grossen Spass, den beiden Frauen dabei zuzusehen, wie sich eine immer intensivere Freundschaft entwickelt. «The Roommate» nimmt im Laufe der 90 Minuten sowohl spielerisch wie auch in den Dialogen zunehmend an Fahrt auf und bleibt nicht erwartbar. Vor allem das emotionale Finale kann punkten.

Denn zum Schluss wird deutlich: Es geht im Stück auch um die Frage nach der eigenen Identität. So wird thematisiert, dass Frauen sich zum Teil durch die ihnen in der Gesellschaft zugeteilten Rolle definieren. Zuerst Ehefrau, dann Mutter – und dann? Diese Frage stellt sich auch Susanne, und aus den Antworten die sie findet, kann jeder und jede etwas mit nach Hause nehmen.

