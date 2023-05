Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Wenn wir nur aufhören zu hoffen, kommt das, was wir befürchten bestimmt Eine kleine Anleitung, um nicht fatalistisch zu werden. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Vor einigen Wochen beschrieben wir an dieser Stelle das Stockdale-Paradox. Das Überlebensprinzip, das James Stockdale in nordvietnamesischer Haft für sich entwickelte: Verliere nie den Glauben an ein gutes Ende, aber konfrontiere immer die Wirklichkeit in all ihrer Brutalität.