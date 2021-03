Frau Stadler, wie schätzen Sie die aktuelle epidemiologische Lage ein?

Bei der Dynamik, die wir jetzt sehen, erwarte ich, dass die Fallzahlen die nächsten ein, zwei Wochen weiter steigen werden. Denn die Menschen, die sich heute anstecken, werden erst in acht bis zehn Tagen bestätigt. Sprich: Wir haben alles in der Hand – ab zehn Tagen von heute. Es ist entscheidend, nur eingeschränkt Kontakte zu haben, nur so können die Zahlen stabil bleiben oder runtergehen. Wenn wir jetzt viele Kontakte eingehen, dann gehen die Zahlen extrem schnell hoch.