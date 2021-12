Streit mit EU – Antibiotika sind lebenswichtig – doch jetzt verliert die Schweiz den Anschluss Hunderte Menschen sterben jährlich wegen resistenter Keime. Nun schliesst die EU Schweizer Forschende von wichtigen Projekten aus. Dabei ist der Bedarf gerade in der Pandemie gross. Alexandra Bröhm

Suche nach gefährlichen Keimen: In dieser Schale gedeihen resistente Kolibakterien. Foto: Sotiris Zafeiris (Keystone)

Eine Welt ohne Antibiotika will man sich nicht vorstellen. Zur tödlichen Gefahr würden dann nicht nur bakterielle Infektionen wie Blasen-, Mittelohr- oder Lungenentzündungen, auch viele grössere Operationen sind ohne wirksame Antibiotika kaum mehr möglich. Resistenzen sind jedoch ein immer grösseres Problem. Bereits heute sterben in Europa jedes Jahr mehr als 30’000 Menschen, weil Antibiotika nicht mehr nützen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzt, dass es hierzulande jährlich rund 300 Todesfälle sind.

Die Universität Oxford hat vor einigen Wochen in einer gross angelegten Untersuchung erstmals aufgezeigt, wie der Antibiotikaverbrauch in den letzten 20 Jahren global explodiert ist, vor allem in Ländern Südosteuropas und in Asien. Obwohl Antibiotika gegen Viren nicht wirken, ist auch der Bedarf während der Pandemie gross. Gerade auf den Intensivstationen sind die Antibiotika für die Covid-Patienten und -Patientinnen sehr wichtig.