Fan des Schweizer EM-Gegners – Wenn Wales spielt, trägt er seine Glücks-Unterhose Seit Matthew Vining in Bern lebt, wurde YB immer Meister. Für seine Schweizer Freunde ist der Waliser darum ein Glücksbringer. An der EM soll das nicht gelten. Christoph Albrecht

Er unterstützt an der EM seine «roten Drachen» aus Wales: Matthew Vining mit Botschaftshund Benji. Foto: Raphael Moser

Keine Chance, Botschaftshund Benji ist nicht mehr wegzukriegen. Im grosszügigen Garten hat es sich der schwarze Labrador ausgerechnet im vorgesehenen Fotosujet gemütlich gemacht. Und so kommt der Vierbeiner halt mit aufs Bild.

Die Residenz der britischen Botschafterin im Berner Elfenauquartier ist Benjis Zuhause – und es ist der Arbeitsort von dem Mann, um den es hier eigentlich geht: Matthew Vining, 43 Jahre alt, Waliser und Sicherheitsbeauftragter bei der britischen Botschaft. Und vor allem: Fussballfan.

Statt Zmittag gabs Fussball

Seit knapp 15 Jahren lebt Vining in der Schweiz. Nach gut einem Jahrzehnt in Zürich hat er sich vor vier Jahren mit seiner Schweizer Frau in Bern niedergelassen. In jener Stadt also, die mit den Young Boys – ebenfalls seit vier Jahren – ununterbrochen den Schweizer Fussballmeister stellt. «Seit ich hier bin, hat YB nur noch gewonnen», so Vining. Bei seinen Berner Freunden habe er deshalb eine Art Glücksbringerstatus erlangt.