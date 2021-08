Forschung mit Krankheitserregern – Wenn Viren aus dem Labor ausbrechen In Forschungslaboren kommt es zu unglaublichen Zwischenfällen – trotz hoher Sicherheitsstufen. Wie passiert so etwas und wie lassen sich künftige Ausbrüche verhindern? Berit Uhlmann

Archivfoto aus einem Hochsicherheitslabor in der chinesischen Stadt Wuhan. Konnten Viren aus so einem hermetisch abgeriegelten Raum entweichen? Foto: AFP

Es war ein Ausbruch, der leicht in die Katastrophe hätte führen können. In einem Pekinger Labor hatten sich im Jahr 2004 zwei Studenten mit dem Erreger der Lungenkrankheit Sars infiziert und das Virus offenbar unbemerkt hinaus in die Stadt getragen. Mindestens sieben weitere Menschen steckten sich an, einer starb. Der Ausbruch wurde verhältnismässig rasch eingedämmt, doch das wenige, das über seine Gründe bekannt wurde, war verwirrend und höchst beunruhigend: Die beiden Studenten hatten gar nicht mit dem gefährlichen Virus gearbeitet. Und sie infizierten sich offenbar unabhängig voneinander im Abstand von mehreren Tagen.

Zwischenfälle wie dieser sind ein Grund, warum bei der Suche nach dem Ursprung von Sars-CoV-2 immer wieder auch die Frage nach der Rolle von Laboren in der chinesischen Stadt Wuhan gestellt wird. Auf einem Markt in der Megacity war der Erreger erstmals nachgewiesen worden. Dabei halten die meisten Wissenschaftler die Laborhypothese für wenig plausibel. Erst vor einigen Tagen kam ein internationales Forscherteam erneut zu dem Schluss, dass ein Laborunfall als Ausgangspunkt der Pandemie «hoch unwahrscheinlich» sei.



Was die Geschichte allerdings zeigt: Zwischenfälle in Forschungslaboren kommen vor, selbst in technisch massiv aufgerüsteten Einrichtungen der höchsten Sicherheitsstufen drei und vier. Selbst dort also, wo in der Regel die Vorsicht doppelt und dreifach waltet, wo Mitarbeiter in Schutzkleidung gehüllt an abgeschirmten Werkbänken in abgeriegelten Räumen tätig sind und wegen Unterdrucks in den Laborräumen nicht einmal Luft selbstständig entweichen kann.

Riskogruppen und Sicherheitsstufen Infos einblenden Mikroorganismen werden entsprechend ihrem Gefährdungspotenzial in vier Gruppen eingeteilt. An diesem Risikoprofil orientieren sich in der Regel die Sicherheitsmassnahmen in den Laboren. Gruppe 1: Die Mikroorganismen dieser Gruppe lösen in der Regel keine Krankheiten beim Menschen aus. Beispiele sind Hefepilze oder Bakterienkulturen, die für die Joghurtherstellung gewonnen werden. Gruppe 2: Dieser Gruppe zugerechnete Mikroorganismen können Krankheiten beim Menschen hervorrufen, die aber in der Regel keine sehr grosse Gefahr für die Infizierten darstellen, da es wirksame Impfungen oder Behandlungen für sie gibt. Im Falle eines Laborunfalls bergen sie ein eher geringes Risiko, grössere Epidemien auszulösen. Beispiele sind Masern- und solche Grippeviren, die für gewöhnlich im Winter zirkulieren. Gruppe 3: Hierzu gehören Erreger wie das Vogelgrippevirus H5N1, das HI-Virus sowie Tuberkulose- und Anthraxbakterien. Sie können sehr schwere Erkrankungen hervorrufen, die aber in der Regel verhältnismässig gut behandelbar oder durch Impfungen vermeidbar sind. Auch Sars-CoV-2 ist in diese Gruppe eingeteilt. Bei diesen Erregern besteht die grundsätzliche Gefahr, dass sie sich vom Labor aus in der Bevölkerung ausbreiten. Gruppe 4: Sie umfasst Krankheitserreger, die schwere Leiden auslösen können, und gegen die es keine sehr wirksamen Mittel gibt. Das Ebolavirus und die Pockenerreger gehören dazu. Geraten solche Mikroorganismen aus dem Labor heraus, könnten die Folgen schwerwiegend sein. Labore, die mit diesen Erregern arbeiten, sollten daher extrem strenge Sicherheitsmassnahmen ergreifen.

Da war etwa der Zwischenfall mit Grippeviren im Jahr 2014. Mitarbeiter in einem Labor des US-Landwirtschaftsministeriums hatten von der staatlichen Seuchenschutzbehörde CDC vergleichsweise harmlose Vogelgrippeviren für die Forschung an Hühnern bekommen. Als ihnen die Federtiere wegstarben, wurden die Wissenschaftler misstrauisch, forschten nach und entdeckten, dass die CDC ihnen verunreinigte Erreger geschickt hatten; sie enthielten die hochpathogene und auch für Menschen gefährliche Influenza-Variante H5N1. Dass man in der Behörde so unsauber gearbeitet hatte, wurde später unter anderem auf Bürostress zurückgeführt.

Oder die verstörende Entdeckung eines Labormitarbeiters, den man im selben Jahr zum Ausmisten in einen Kühlraum der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA geschickt hatte. Links hinten in der Ecke fand er zwölf braune Pappkartons mit mehr als 300 Fläschchen, von deren Existenz niemand etwas wusste. Auf sechs von ihnen klebte ein Etikett mit der Aufschrift «Variola», dem Namen der Pockenviren.

Pockenviren, hier eine Elektronenmikroskop-Aufnahme, sollten eigentlich nur noch in zwei Hochsicherheitslabors gelagert werden. Foto: Getty Images

Die Pocken waren zu jenem Zeitpunkt längst ausgerottet, die vermeintlich letzten Exemplare waren als Ergebnis zäher internationaler Verhandlungen in zwei ausgewählten Hochsicherheitslaboren unter strengen Schutz gestellt worden. Und dann stellte sich heraus, dass weitere Proben jahrzehntelang einfach so in einem Abstellraum lagerten. Die Frage, wie in aller Welt so etwas passieren konnte, lässt sich in erster Linie mit banalem Zuständigkeits-Wirrwarr erklären.

Die meisten Zwischenfälle gehen auf menschliche Fehler zurück

Zu einem schweren Unfall kam es auch 2009 im Hamburger Bernhard-Nocht-Institut, als eine Labormitarbeiterin eine benutzte Spritze in ihre Kappe zurücksteckte – eine überflüssige Praxis, deren Risiko lange bekannt ist. Die Nadel, die möglicherweise noch Ebolaviren enthielt, glitt durch die Kappe und drei Handschuhe in die Haut der Mitarbeiterin.



Bei diesen Vorfällen kamen keine Menschen zu Schaden, doch sie werfen ein Schlaglicht darauf, welche grosse Rolle menschliche Fehler spielen. Auch eine Umfrage französischer Forscher aus dem Jahr 2016 ergab, dass Zwischenfälle in Laboren mit hoher Sicherheitsstufe in der grossen Mehrheit auf menschliche Fehler zurückgehen: Regeln werden vernachlässigt, es mangelt an Aufmerksamkeit, Mitarbeiter werden nicht ausreichend geschult.

«Es gibt keine weltweit geltende, zentrale Erfassung von Laborzwischenfällen.» Thomas Binz, Bundesamt für Gesundheit

Doch ist es wirklich so einfach, wie diese Anekdoten darlegen? Ein paar Ausrutscher, verursacht durch das allzu Menschliche im ansonsten funktionierenden System? Eine Antwort ist letztlich kaum zu geben, der ganze Sektor ist ziemlich undurchsichtig. So ist nicht klar, wie viele Unfälle in Laboren passieren. «Es gibt keine weltweit geltende, zentrale Erfassung von Laborzwischenfällen», sagt Thomas Binz, der sich beim Bundesamt für Gesundheit mit Fragen der Biosicherheit befasst. Man kann sich an das Ausmass der Unfälle allenfalls annähern.

Kanada beispielsweise, das seit einigen Jahren eine Meldepflicht für Laborunfälle hat und seine Sicherheitsberichte veröffentlicht, registriert pro Jahr ein bis zwei Fälle, in denen sich Mitarbeiter mit einem Erreger anstecken. Es sind Keime, die eher leichte oder zumindest behandelbare Erkrankungen auslösen. Für die USA weist ein Bericht der CDC aus, dass sich zwischen 2004 und 2010 insgesamt elf Menschen bei Laborarbeiten mit Erregern von überwiegend ernsten und schwer behandelbaren Erkrankungen ansteckten. Keiner starb oder infizierte weitere Menschen. Für den asiatisch-pazifischen Raum identifizierten Forscher zwischen 1982 und 2016 insgesamt 27 Laborzwischenfälle, die zu Infektionen bei Menschen führten.

Im Labor Spiez befindet sich das einzige Stufe-4-Sicherheitslabor der Schweiz. Foto: Adrian Moser

Nur ist nicht sicher, wie vollständig diese und andere Datensammlungen sind. Thomas Binz, der auch Mitglied in internationalen Biosicherheitsvereinigungen ist, sagt: «Ich glaube, dass es wesentlich mehr Zwischenfälle gibt, als tatsächlich bekannt sind, da die Bekanntmachung mit einem Reputationsrisiko verbunden ist.» Schweigen ist auch deshalb vorstellbar, da es niemanden gibt, der Labore auf globaler Ebene kontrolliert und überwacht.

Zwar wurde 2019 eine ISO-Norm zum sicheren Management von Laboren verabschiedet, bis heute aber hat sie kein einziges Labor übernommen, wie Filippa Lentzos sagt, die im Bereich Konfliktforschung und globale Gesundheit am King’s College London arbeitet. Es existiert noch nicht einmal eine offizielle Übersicht, wie viele Labore mit den gefährlichsten Erregern arbeiten. Lentzos und Kollegen haben vor kurzem versucht, einen weltweiten Überblick über die Labore der Stufe 4 zu bekommen, und knapp 60 existierende und geplante Einrichtungen in 23 Ländern identifiziert. In nur sechs dieser Länder, darunter die Schweiz und die USA, habe die Sicherheit ein hohes Niveau, schreiben die Autoren in ihrer Analyse.

«Das Risiko, dass zukünftige Pandemien aus der Forschung mit gefährlichen Erregern hervorgehen, ist real.» Filippa Lentzos, King’s College London

Ein niedriges Sicherheitsniveau bescheinigten die Forscher fünf der Staaten mit Hochsicherheitslaboren. Das afrikanische Gabun, Saudiarabien und Weissrussland gehören dazu. Der Rest, darunter China und Russland, schneidet mittelmässig ab. Filippa Lentzos kommentiert deshalb, dass ganz unabhängig von der Frage nach dem Ursprung von Sars-CoV-2 gilt: «Das Risiko, dass zukünftige Pandemien aus der Forschung mit gefährlichen Erregern hervorgehen, ist real.»



Auch Thomas Binz sieht Verbesserungsbedarf bei einigen Laboren, insbesondere was die staatliche Aufsicht angeht. Er verweist jedoch darauf, dass die Sicherheitsmassnahmen der Einrichtungen in den vergangenen 20 bis 30 Jahren deutlich verstärkt wurden und internationaler Austausch beim Aufbau und Betrieb von Hochsicherheitslaboren häufig ist. Sein Fazit lautet darum, dass diese besonders sensiblen Labore «zum grössten Teil sicher betrieben werden».

