UHC Thun – Wenn verlieren Liga-Alltag zu werden droht 5 Spiele, 52 Gegentreffer, ein Torverhältnis von –38: Der Oberländer Unihockey-Club ist in der Nationalliga A bislang überfordert. Was nun? Adrian Horn

Im Tiefflug: Thun (im Bild Alexander Bühler) verliert Spiel um Spiel. Archivfoto: Manuel Zingg

Den Sonntagabend stellt man sich anders vor. 3:9 haben die Thuner eben in St. Gallen verloren, sie befinden sich auf der langen Heimreise zurück ins Berner Oberland, und vermutlich fühlt sie sich gerade besonders lang an. Einen weiteren Rückschlag musste das Team von Simon von Gunten hinnehmen – gegen eine Mannschaft, von der man dachte, sie könnte in Reichweite liegen.

Es ist eine vernichtende Bilanz, die nach dem Saisonstart gezogen wird: 5 Partien hat der UHC Thun in der Nationalliga A bestritten, dabei resultierten 5 Niederlagen, und zwar bei einem Torverhältnis von –38. Zum Auftakt hatte er 1:14 gegen GC verloren, im Mitteldrittel lautete das Skore 1:9. Später unterlagen die Oberländer Malans 2:14. Eine reelle Chance auf Punkte bot sich ihnen einmal: beim 5:7 zu Hause gegen Uster.