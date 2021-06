Epischer Paris-Halbfinal – Wenn Tennis grösser wird als Corona Novak Djokovic entthront Rafael Nadal im Halbfinal mit einem Viersatzsieg zu später Stunde. Wegen der beiden wurde sogar die Sperrstunde von 23 Uhr aufgehoben. Simon Graf

Was für ein Triumph: Novak Djokovic stösst Rafael Nadal vom Thron. Foto: Christophe Ena (Keystone/AP Photo)

Zwölf Tage lang hatte man in Roland Garros die nationalen Coronaregeln peinlich genau eingehalten. Wer seine Maske nicht über die Nase gezogen hatte, wurde sogleich ermahnt. Die Sperrstunde wurde durchgesetzt, auch wenn es bedeutete, dass die Stadien mitten im Spiel geräumt werden mussten. Doch an diesem Freitagabend wurde das Tennis grösser als das kleine, heimtückische Virus.

Es war 22.40 Uhr, Novak Djokovic hatte sich in diesem begeisternden Halbfinal gegen Rafael Nadal eine 2:1-Satzführung verschafft, als der Speaker bekanntgab, die Zuschauer dürften bleiben bis zum Schluss.

Der Entscheid sorgte für Begeisterungsstürme bei den 5000 im Stadion, die ja entweder zweimal geimpft, gerade negativ getestet worden waren oder die Corona-Erkrankung nachweislich durchgemacht haben. Sie alle innert nützlicher Frist aus dem Stadion zu treiben, wäre wohl ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Der Entscheid sei von den Behörden abgesegnet, es seien «aussergewöhnliche Umstände», gab das Turnier bekannt.

Djokovic war nicht mehr zu bremsen

Und so ging das Tennisspektakel also weiter mit Publikum, das sich bewusst war, welches Privileg es genoss, und sich immer wieder lautstark bemerkbar machte. Mit grösseren Sympathien für Nadal, den 13-fachen Sieger und gezeichneten Helden. Doch es nützte nichts mehr. So sehr sich der Spanier gegen sein dritte Niederlage in 16 Jahren Roland Garros stemmte, Djokovic war nicht mehr zu bremsen. In einem Abnützungskampf über vier Stunden und 10 Minuten setzte er sich 3:6, 6:3, 7:6, 6:2 durch. Um 23.20 Uhr war dieses epische Duell vorbei.

115 Mal hatte Nadal zuvor gesiegt, wenn er in einem Best-of-5-Match den ersten Satz gewonnen hatte. Beim 116. Mal ging diese imposante Serie zu Ende. Er ging im vierten Durchgang zwar noch 2:0 in Führung, doch danach holte er kein Game mehr. Ihm fehlte die Frische, um Djokovic in den Ballwechseln nochmals so richtig zu bedrängen.

Zudem liess ihn nun plötzlich sein Aufschlag im Stich. Besonders wehtun wird Nadal der verpasste Satzball bei 6:5 im dritten Durchgang, als er etwas zu passiv war und ihn Djokovic mit seinem Stoppball überraschte.

Es ist eine ungewohnte und bittere Niederlage für den Spanier, der das 58. Duell in einem ähnlichen Stil begonnen hatte wie den letztjährigen Pariser Final, den er verblüffend klar dominiert hatte (6:0, 6:2, 7:5). Nadal gewann die ersten fünf Games, doch in der Folge gelang es Djokovic immer besser, ihn in den Grundlinienduellen aus der Komfortzone zu drängen. Und das hinterliess immer mehr Spuren beim 35-Jährigen.

Der 21. Grand-Slam-Titel, mit dem er Roger Federer hinter sich gelassen hätte, muss für Nadal also noch warten. Derweil hat Djokovic am Sonntag die Chance, im Final gegen Stefanos Tsitsipas seinen 19. zu erringen. Es sind aufregende Tage im Tennis.

