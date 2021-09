Burgdorfer Tanzcrew nimmt bei SRF-Show teil – Wenn tamilische Tradition auf Streetstyle trifft Die Dream Creation Dance Crew kombiniert Elemente aus Hip-Hop, Break- und Bollywooddance. Mit diesem Tanzstil konnte sie in der SRF-Show «Stadt Land Talent» überzeugen. Nina-Lou Frey

Die 20 Tänzerinnen und Tänzer, mehrheitlich aus dem Region Burgdorf, üben jeden zweiten Tag fürs Finale von «Stadt Land Talent». Foto: Marcel Bieri

Während zwei junge Männer einen Backflip vollführen, bewegen sich gleichzeitig weitere Tänzerinnen und Tänzer synchron durch den Raum. Man weiss gar nicht, wo hinschauen. Nun haben einige Frauen einer V-Formation aufgestellt, an der Spitze steht ein Mann. Seine Handgesten erinnern an Götterfiguren aus Indien.

Schnell verändern sich die Fingerpositionen, Füsse trippeln über den Boden. Aus den Boxen dröhnt wilder Mix aus Feelgood-Songs, Hip-Hop und traditioneller Musik aus der tamilischen Kultur. «Wir haben einen eigenen Tanzstil erschaffen», sagt der Trainer und Choreograf Thanujan Theiventhiran, als das Stück zu Ende ist. Hip-Hop, Breakdance und Bharatanatyam, einen südindischen Tanzstil, kombinieren die 20 Menschen in ihren Performances.

Für das Finale qualifiziert

Diese ungewöhnliche Fusion von Stilen hat vor einigen Wochen beim Sänger Luca Hänni einen Eindruck hinterlassen, als er für die SRF-Show «Stadt Land Talent» die Burgdorfer Tanzgruppe besuchte. Die Dream Creation Dance Crew wurde wie 26 weitere Talente in die Show eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Solosängerinnen, Comedians, Zirkusartistinnen und Breakdance-Gruppen.

Die beiden Trainer Thanujan Theiventhiran und Atavinthan Chellappah choreografieren die Auftritte. Neben ihrem Job widmen sie all ihre Zeit dem Tanzen. Foto: Marcel Bieri Damit die Tänzerinnen und Tänzer sich auf die Millisekunde gleich bewegen, würden sie eine Performance etwa 1000 Mal üben, sagt Theiventhiran. Foto: Marcel Bieri 1 / 2

In der ersten Sendung konnte sich die Tanzcrew dank Publikumsvoten für das Finale qualifizieren. «Egal, bei welchem Auftritt, wir wollen gute Stimmung verbreiten und die Zuschauenden zum Lachen bringen», so Theiventhiran. Fünf- bis sechsmal die Woche trainieren die 13- bis 28-Jährigen für ihr Ziel. «Wir geben alles dafür, dass wir gewinnen», sagt Theiventhiran.

An Geburtstagen und Hochzeiten

Die Tanzcrew bewirbt sich seit einigen Jahren bei Castingshows in der Schweiz und in Deutschland. «Jetzt hat es endlich geklappt», sagt der Trainer und Choreograf Atavinthan Chellappah. Seit er vier Jahre alt ist, tanzt er Bharatanatyam. «In unserer Kultur gehören Musik und Tanz dazu.»

Traditioneller Tanzstil Infos einblenden Bharatanatyam ist eine Tanzart aus Südindien. Die Bewegungen drücken eine Geschichte aus. Traditionell werden religiöse Erzählungen aus dem Hinduismus aufgegriffen. Charakteristisch sind die graziöse Körperhaltung, die stilisierten Handgesten, sogenannte Mudras, und die pointierte Mimik. «Wir setzen den traditionellen Stil etwas abgeändert ein», sagt Atavinthan Chellappah der Dream Creation Dance Crew. So übernehmen die Tänzerinnen und Tänzer hauptsächlich die Körperbewegung, vermitteln aber keine Geschichte mit religiösem Inhalt. «Ich bin meistens der einzige Mann unter vielen Frauen», so Chellappah. An tamilischen Festen würden hauptsächlich Frauen Bharatanatyam tanzen. Es gibt verschiedene Niveaustufen, Chellappah wird nächstes Jahr die Prüfungen für die siebte und letzte Stufe ablegen. (lou)

Auch Theiventhiran übt seit vielen Jahren seine Moves. Er und ein Kollege gründeten die Dream Creation Dance Crew in Sumiswald. Früher zeigte die Gruppe ihre Choreografien an Geburtstagsfeiern und Hochzeiten. «In Spitzenzeiten hatten wir vier Auftritte pro Wochenende», so der 27-Jährige aus Sumiswald. Mit den Gagen finanzierten sie sich Kostüme und die Kosten für die Trainingsräume, die sich unter anderem in Burgdorf befinden.

Über die Zeit seien sie immer professioneller geworden, so der Trainer. Unterdessen gehören zum Verein eine Tanzschule und die Showgruppe. «Wer gut genug ist, darf in der Crew mittanzen», erklärt Chellappah. Dafür müsse man auch zu Hause üben.

Eltern aus Sri Lanka geflüchtet

Neben den vielen Trainings und organisatorischen Aufgaben gehen Chellappah und Theiventhiran einem Beruf nach. «Meinen Eltern war es sehr wichtig, dass ich eine Ausbildung abschliesse», so Theiventhiran, der als technischer Projektleiter bei der Firma Nencki in Langenthal arbeitet.

Die Eltern der beiden sind wie viele andere Tamilen in den 1980er-Jahren aus Sri Lanka geflüchtet. «Sie haben hart gearbeitet, um mir hier ein gutes Leben zu ermöglichen», sagt Chellappah, der Wirtschaftsinformatik studiert. Er sei seinen Eltern sehr dankbar.

Träumen von Auftritt mit Chris Brown

Die beiden jungen Männer müssen bald zurück ins Training. Die Choreografie für das Finale erarbeiten sie in wenigen Wochen. «Es muss perfekt sein», so Theiventhiran. Wer am 10. Oktober die drei Scouts Stefanie Heinzmann, Jonny Fischer und Luca Hänni sowie das Publikum überzeugen kann, darf das Preisgeld von 10’000 Franken einstecken.

«Wir würden Workshops in der ganzen Schweiz anbieten», sagt der 23-jährige Chellappah, «um möglichst viele jungen Menschen fürs Tanzen zu begeistern.» Zudem träumen die Trainingsleiter von einem eigenen Studio. Aber auch wenn sie bei «Stadt Land Talent» nicht zu Siegern erkoren würden, sei die Dream Creation wieder auf Bühnen zu sehen. Die SRF-Show könnte erst der Anfang sein. «Unser Traum ist es, als Backgroundtänzer von Chris Brown aufzutreten», sagt Theiventhiran und lacht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.