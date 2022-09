Podcast zum Schweizer Fussball – «Es werden gezielt negative Geschichten über Foda gestreut» Mag sich der FCZ einen Trainerwechsel leisten? Wie wichtig wird Mario Balotelli für die Super League? Muss YB vor St. Gallen zittern? Wo liegen die FCB-Probleme? Antworten in der «Dritten Halbzeit»? Florian Raz

Es ist ein absolutes Alarmzeichen für jeden Fussballclub: Wenn negative Geschichten über den aktuellen Trainer so gestreut werden, dass sie bei den Medien landen. Beim FC Zürich ist das derzeit der Fall. Darüber reden wir im Fussball-Podcast «Dritte Halbzeit».

Ob all die Geschichten stimmen, die derzeit über Franco Foda geraunt werden, ob sie üble Nachrede sind oder ob die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt, ist dabei eigentlich gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, was es über das Zusammenleben von Trainerteam und Spielern aussagt, wenn gezielt negative Geschichten über den Cheftrainer gestreut werden: nämlich, dass da interne Spannungen bestehen.

Bis nach Bern hätten es die Gerüchte bereits geschafft, erzählt Dominic Wuillemin in unserer aktuellen Folge. Die Rede ist von «Abkapselung», davon, dass Foda «ein Einzelkämpfer» sei: «Foda ist es nicht gelungen, die Mannschaft abzuholen. Und wenn der Erfolg fehlt, wird aus kleinen Tälern schnell einmal ein Grand Canyon.»

«Die vier kommenden Spiele werden für Foda entscheidend sein», ist sich Thomas Schifferle sicher. Und fragt sich schon einmal, ob sich der FC Zürich überhaupt einen Trainerwechsel leisten kann: «Gibt es einen Trainer, der relativ günstig zu haben wäre?»

Ausserdem diskutieren wir in der Folge die Euphorie, die der Transfer von Mario Balotelli zum FC Sion im Wallis ausgelöst hat. «Der Wechsel ist aus Walliser Sicht wie ein Kinnhaken gegen die sonst so überlegenen Ballungszentren», sagt Samuel Burgener dazu.

Wir besprechen, ob der FC St. Gallen das Zeug hat, Meister zu werden. Und wir fragen uns, seit wann es den Deadline-Day auch in der Schweiz gibt.

Wann welches Thema besprochen wird

03:39 Mario Balotelli im Wallis

20:37 FC Sion - FC Basel

24:58 Deadline-Day in der Schweiz

32:24 FC Zürich in der Krise

45:20 FC St. Gallen - Young Boys

57:48 FC Lugano

60:29 FC Winterthur

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

