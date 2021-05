Gleichstellung in Spanien – Wenn sie spricht, geht ein Aufschrei durchs Land Gleich­stellungsministerin Irene Montero setzt sich für weibliche Berufs­bezeichnungen ein. Für ihre kreativen Wortschöpfungen haben die Sprachhüter wenig übrig. Karin Janker aus Madrid

Lässt sich nicht einschüchtern: Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero . Foto: Fernando Alvarado (EPA)

Die Sprachhüter haben einen miserablen Frauenschnitt, nur 8 der 46 Mitglieder der 1713 gegründeten Königlichen Spanischen Akademie sind weiblich. Die Real Academia Española (RAE) wacht über den Wortschatz, der diesseits wie jenseits des Atlantiks als korrektes Spanisch gilt. Ihre Rolle ist damit schon immer eine höchst politische.

Doch selten war die RAE so sehr sowohl Gegenstand als auch Akteurin im politischen Diskurs wie in jüngster Zeit. Denn auch in Spanien werden Fragen der sozialen Gerechtigkeit immer häufiger auf der Ebene der Sprache verhandelt. Sprache schafft Realität – diese These aus den Geisteswissenschaften ist längst auf der Ebene der praktischen Politik angelangt und führt in Spanien nun zu Streit.

Mehr Frauen als ingeniero, abogado oder médico

Denn die linkspopulistische Podemos-Partei, die in Madrid zusammen mit den Sozialisten regiert, tritt nicht nur an, die Realität zu verändern. Sie will auch die Sprache verändern, weil aus ihrer Sicht beides untrennbar verbunden ist. Insbesondere dann, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht.

Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero, Jahrgang 1988, hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Lücke zwischen den Löhnen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu schliessen. Um diesen finanziellen Unterschied abzutragen, ist es nicht nur notwendig, dass auch Väter mehr Zeit für ihre Kinder investieren. Frauen müssen ausserdem häufiger in besser bezahlten Berufen arbeiten, als ingeniero, abogado oder médico, als Ingenieur, Anwalt oder Arzt also. Alles Männerberufe, schon rein grammatikalisch.

Es könnte der Gleichstellung der Geschlechter ganz praktisch helfen, wenn öfter von Ärztinnen und Anwältinnen die Rede wäre.

Hier wird es knifflig: Denn wenn man davon ausgeht, dass Sprache Realität schafft, bedeutet dies, dass es der Gleichstellung der Geschlechter ganz praktisch helfen könnte, wenn öfter von Ärztinnen und Anwältinnen die Rede wäre. Im Spanischen, wo es nur zwei grammatikalische Geschlechter gibt, sind viele, wenn auch nicht alle Berufsbezeichnungen traditionell mit der männlichen Endung -o versehen. Das hat historische Gründe. Und bringt Ärztinnen bis heute dazu, sich médico zu nennen. Ein Widerspruch zwischen grammatikalischem und biologischem Geschlecht.

W ill die Sprache verändern : Die spanische Regierung, in der es mehr Ministerinnen als Minister gibt. Foto: Emilio Naranjo (EPA)

Doch Sprache lebt und ist anpassungsfähig. So wie der Duden längst die Ärztin und die Mieterin aufführt, hat auch die Königliche Spanische Akademie inzwischen médica und inquilina, die weiblichen Formen, erkennbar an der a-Endung, in ihr Wörterbuch aufgenommen. Irene Montero ist somit eine ministra, eine Ministerin, von denen es im aktuellen spanischen Kabinett übrigens mehr gibt als Minister.

Montero allerdings geht die Sichtbarmachung von Frauen in der offiziellen Sprache noch nicht weit genug. Das Anliegen, dass Frauen nicht mehr nur mitgemeint sein sollen, hat eine Büchse der Pandora geöffnet und bringt die Sprachhüter von der Real Academia Española nun erst recht in die Bredouille. Denn was ist mit jenen Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen? Vor allem im akademischen Milieu kursiert schon länger eine spanische Version des Gendersternchens, das @-Zeichen. «Hola tod@s» benutzen viele Studierende inzwischen ganz selbstverständlich als Anrede. Nur: Wie spricht man diese Leerstelle, die symbolisch auch Menschen einschliesst, die sich als non-binär bezeichnen?

Die Königliche Spanische Akademie muss dazulernen

Gleichstellungsministerin Montero spricht in ihren Reden inzwischen demonstrativ «todos, todas y todes» an. Ebenso selbstverständlich spricht sie von «hijos, hijas y hijes», also von männlichen, weiblichen und non-binären Kindern. Auf solche Reden folgt jedes Mal ein spanienweit zu hörender Aufschrei. Doch Irene Montero lässt sich von Massregelungen auch von höchster Stelle nicht einschüchtern. Die Königliche Spanische Akademie habe «in Sachen Gleichberechtigung noch viel zu lernen», ist sie überzeugt.

